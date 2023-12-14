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Antalya'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Antalya'da kızıyla birlikte gezmek için dışarı çıkan Fadime Çalışkan, otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. İlk müdahalesi motorize sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Antalya\'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
14.12.2023 - 13:49,  Güncelleme: 14:03
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Antalya'da kızıyla birlikte gezmek için dışarı çıkan Fadime Çalışkan, otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. İlk müdahalesi motorize sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kızıyla gezmek için dışarı çıkan Fadime Çalışkan (45) yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Çalışkan'a İran vatandaşı Saeed Daneshvar kontrolünde bulunan 34 FOV 982 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle acı içerisinde kalan kadın, bir anda kendini yere bıraktı. İhbarın ardından olay yerine ilk önce motorize sağlık ekipleri koştu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ekibine teslim edilen Fadime Çalışkan, tedavisi yapılmak üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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