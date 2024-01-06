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Antalya'da otomobilin çarptığı kedi sahibinin kucağında öldü - Son Dakika
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Antalya'da otomobilin çarptığı kedi sahibinin kucağında öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir otomobil, sahibinin kucağında olan kediye çarptıktan sonra kaçtı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kedi, sahibinin kucağında hayatını kaybetti. Kedinin sahibi, sürücünün cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Antalya\'da otomobilin çarptığı kedi sahibinin kucağında öldü
06.01.2024 - 11:57,
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarpıp kaçtığı kedi, sahibinin kucağında öldü.

Olay, dün saat 11.40 sıralarında İstiklal Mahallesi Cemal Gürsel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, olayın olduğu bölgede iş yeri olan Kaan D.E. isimli vatandaşın kedisine çarpıp, arkasına bile bakmadan kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen kedi ağır yaralandı. Kaza anını gören kedinin sahibi Kaan D.E., ağır yaralı halde kucağına alıp veterinere götürmek istediği kedisinin, kucağında hayatını kaybettiğini fark etti. Kaan D.E., yaşanan olaya tepki göstererek, sürücünün gereken cezayı alması gerektiğini dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otomobilin çarptığı kedi sahibinin kucağında öldü - Son Dakika


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