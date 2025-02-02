Antalya\'da Palet Hırsızları Yakalandı

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Antalya'da palet hırsızları yakayı ele verdi

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine telim edildi

ANTALYA - Antalya'da bir zincir marketin önünden ahşap palet çalan 3 şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan zincir market şubesi önünde meydana geldi. Gece saatlerinde market önünde bulunan paletlerin kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını fark eden yetkililer, durumu Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Yakalandılar

Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen E.Ç., S.Y. ve C.K., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, çaldıkları paletler ve olayda kullandıkları kamyonet ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.