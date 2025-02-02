Antalya'da Palet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Palet Hırsızları Yakalandı

Antalya\'da Palet Hırsızları Yakalandı

Antalya'da zincir marketten palet çalan 3 hırsız, polis operasyonuyla tutuklandı.

02.02.2025 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da palet hırsızları yakayı ele verdi

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine telim edildi

ANTALYA - Antalya'da bir zincir marketin önünden ahşap palet çalan 3 şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Gazipaşa İlçesi Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan zincir market şubesi önünde meydana geldi. Gece saatlerinde market önünde bulunan paletlerin kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını fark eden yetkililer, durumu Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Yakalandılar

Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen E.Ç., S.Y. ve C.K., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, çaldıkları paletler ve olayda kullandıkları kamyonet ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Antalya, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Palet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:29 Şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında
22:23 Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
21:49 Sedat Peker üniversiteden mezun oldu Sedat Peker üniversiteden mezun oldu
21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
08:51 Hülya Koçyiğit, Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 00:43:29. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Palet Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.