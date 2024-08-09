Antalya'da palet yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Antalya'da palet yangını kontrol altına alındı

Antalya\'da palet yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çeşitli malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

09.08.2024 09:36  Güncelleme: 09:42
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir anda alev alan paletler yanarak küle döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otluk alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yol kenarında çeşitli malzemelerin ve paletlerin yığılı olduğu alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Paletlerde başlayan yangın paletlerin yanında bulunan malzemelere de sıçradı. Alev topuna dönen paletleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otluk alana yakın bölgede başlayan yangını ağaçlara sıçramadan söndürdü. Paletlerin ve malzemelerin alev topuna döndüğü yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yaptıkları soğutma çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da palet yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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