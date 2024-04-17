Antalya'da pansiyon odasında şüpheli ölüm - Son Dakika
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Antalya'da pansiyon odasında şüpheli ölüm

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 aydır bir pansiyonda yaşayan 59 yaşındaki adam, odasında ölü olarak bulundu.

17.04.2024 16:44  Güncelleme: 17:28
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Antalya'da 3 aydır pansiyonda yaşayan 59 yaşındaki adam, pansiyon çalışanı tarafından odasında ölü bulundu.

KALDIĞI ODADA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 563 sokakta bulunan 2 katlı bir pansiyonun 2'inci katında, saat 11.30.sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 59 yaşında olan ve pansiyonda 3 aydır konaklayan Muharrem Toy'dan sabah haber alamayan pansiyon çalışanı, Toy'un kaldığı odaya giderek kapıyı açıp içeri girdi. Muharrem Toy'un odasında hareketsiz halde olduğunu gören çalışan durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da pansiyon odasında şüpheli ölüm

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Muharrem Toy'un cansız bedeni, belediye doktoru ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelmesi devam ediyor. Öte yandan şahsın odasında bulunan eşyaları ise polis tarafından emanete alındı.

Antalya\'da pansiyon odasında şüpheli ölüm
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da pansiyon odasında şüpheli ölüm - Son Dakika

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