Antalya'da Papaz Koyu'nda Denize Giren Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Papaz Koyu'nda Denize Giren Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisindeki Papaz Koyu'nda denize giren Selim Aka Gündüz boğularak hayatını kaybetti. Gündüz'ün arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Gündüz'ün kesin ölüm sebebi ise Adli Tıp raporundan sonra ortaya çıkacak.

29.07.2024 13:27
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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisindeki Papaz Koyu'nda denize giren Selim Aka Gündüz boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisindeki Papaz Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Papaz Koyu'na yüzmeye gelen Selim Aka Gündüz (31), arkadaşları ile birlikte yüzerek kıyıdan yaklaşık 30 metre açıldı. Bir süre sonra kıyıya çıkan arkadaşları Gündüz'ün ise çıkmadığını fark etti. Daha sonra Gündüz'ün açıkta deniz yüzeyinde hareketsiz olarak durduğu görüldü.

Arkadaşları yüzerek Gündüz'ü bulunduğu yerden kıyıya çıkartmasının ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gündüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gündüz'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

Gündüz'ün kesin ölüm sebebinin ise Adli Tıp raporundan sonra ortaya çıkacağı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Papaz Koyu'nda Denize Giren Kişi Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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