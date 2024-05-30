Antalya'da Park Edilen Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Sıkıştı - Son Dakika
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Antalya'da Park Edilen Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Sıkıştı

Antalya\'da Park Edilen Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Sıkıştı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, cadde üzerine park edilen bir tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü sıkıştı. Yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, tırda ise ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.05.2024 17:13
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Antalya'da cadde üzerine park edilen tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü sıkıştı. Yaralanan sürücü itfaiye yardımıyla araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan Bilgiye göre, Ö. T. iki sokak uzaklıktaki evinde banyo yapmak için caddeye 07 Z 4457 dorse plakalı tırı park edip gitti. Bu sırada Arif Erdem'in kullandığı Dacia marka 19 EH 262 plakalı otomobil tırın arkasından dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Arif Erdem, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan Erdem, sağlık ekipleri tarafından tedavi için özel bir hastaneye götürüldü.

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, tırda ise ufak çaplı maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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