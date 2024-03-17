Antalya\'da park halindeki otomobil alev topuna döndü

Beylikdüzü'nde Polis Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, bir kişinin evine girerek ziynet eşyalarını çaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve araştırmalar sonucunda şüphelileri tespit ederek yakaladı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken diğeri dolandırıcılık suçundan tutuklandı.