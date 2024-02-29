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Antalya'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

Antalya\'da park halindeki otomobilde yangın çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halinde bekleyen otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

29.02.2024 16:39  Güncelleme: 16:44
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halinde bekleyen otomobilin motor bölümünde henüz bilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay, saat 15.45 sıralarında İstiklal Mahallesi Pazaryeri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç. isimli vatandaş, satışa çıkarmak istediği otomobiline bakım yaptırdı. N.Ç. Bakımdan sonra aracını cadde üzerinde bulunan Gazipaşa Fuar Alanı dışında bulunan alana park etti. Park halinde bekleyen otomobilin motor bölümünde henüz bilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Otomobilde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Araçta ise maddi hasar oluştu.

Otomobilde çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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