Antalya'da Parkta Ölü Bulunan Kişinin Kimliği Belirlendi

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Antalya'da park içerisinde bulunan bankta bir kişinin cansız bedeni bulundu. Şahıstan geriye bank üzerindeki güneş gözlüğü ve cüzdanı kaldı.

Olay, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Adnan Menderes Parkı'nda meydana geldi. Park içerisinde bulunan bankta bir kişinin uzun süredir hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda isminin Hakan Kurucu (59) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kurucu'nun cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kurucu'dan geriye bankta otururken bıraktığı güneş gözlüğü ve cüzdanı kaldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA