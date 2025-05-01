Antalya\'da Pencereden Atlayan Genç İkna Edildi

Antalya'da apartman dairesinin penceresine çıkan şahıs polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Kısa süreli görüşmenin ardından ikna edilen genç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2421 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 3. Kat dubleksinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Murat olduğu öğrenilen şahıs ikamette kimsenin bulunmadığı sırada ailesi ile birlikte oturduğu dairenin dubleks katındaki odanın penceresine çıktı. Çevredekilere bağırıp çağırmaya başlayan ve kendini atacağını söyleyen şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ambulansa binmek istemedi

İhbar üzerine verilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Adrese gelen ekipler pencere camından sarkıp tehlikeli hareketler yapan şahsı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Genç, polis ekiplerinin apartmanın teras katından yaptıkları görüşmenin ardından eyleminden vazgeçerek aşağıya indi. Olay yerinde hazır bulunan ambulansa bindirilen genç, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA