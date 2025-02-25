Antalya\'da Polis Memuru Kalp Kriziyle Hayatını Kaybetti

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Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Akın Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fikret Oğuz'un odasında hareketsiz yattığını gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen Fikret Oğuz'un cenazesi, morga kaldırıldı. Oğuz, yarın görev yaptığı Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından son yolcuğuna uğurlanacak. - ANTALYA