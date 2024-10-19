Antalya\'da Polis Memuruna Saldırı

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Antalya'nın Serik ilçesinde av tüfeğiyle ateş açan ve polis memurunun yaralanmasına neden olan 2 şüpheli yakalandı.

Serik ilçesi Sanayi Sitesi'nde Polis Memuru A.Ş'yi av tüfeği ile ateş ederek yaralayan G.K. ve M.A.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Polis Memuru A.Ş. 'nin iki ay önce şahsi aracını tamir ettirmek amacıyla G.K. isimli tamirci şahsa verdiği, 19 Ekim 2024 günü aracının son durumu hakkında bilgi almak amacıyla G.K. isimli şahıs ile görüştükten sonra Serik Sanayi Sitesi içerisinde yaya olduğu esnada G. K. ve M.A.T. isimli şahıslar tarafından araç içerisinden av tüfeği ile ateş edilmesi sonucu yaralanmıştır. Yaralama olayının 2 şüphelisi yakalanarak gözaltına alınmış, olay yerinden kaçmak için kullanılan plakasız araç ile suç aleti silah ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca yaralanan polis memuru Ali Ş.'nin tedavisinin devam ettiğinin bilgisi verildi. - ANTALYA