Antalya'da Prefabrik Lojmanda Yangın: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Prefabrik Lojmanda Yangın: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya\'da Prefabrik Lojmanda Yangın: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi

Gazipaşa ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı prefabrik lojmanda çıkan yangın, elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak yapı ve içindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

19.12.2024 16:24  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı prefabrik lojmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Mustafa Yüceson Caddesi'ndeki inşaatın işçi lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangını fark eden inşaat işçileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Yangın ekipleri tarafından söndürülürken, prefabrik yapı ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi incelemelerin ardından belirlenecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gazipaşa, Güvenlik, İtfaiye, antalya, 3-sayfa, Sağlık, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Prefabrik Lojmanda Yangın: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti’ye giderim Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa AK Parti'ye giderim
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
19:49 Erdoğan’dan Mısır’da çarpıcı Suriye mesajı Erdoğan'dan Mısır'da çarpıcı Suriye mesajı
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
10:06 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem, tartışmalı pozisyonu uygulamalı anlattı
10:05 Suriyeli berber, yaptığı sosyal deneyle müşterilerinin aklını aldı Suriyeli berber, yaptığı sosyal deneyle müşterilerinin aklını aldı
10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:08:01. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Prefabrik Lojmanda Yangın: Eşyalar Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.