Rusya vatandaşı eski eşi tarafından evinde ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi 427 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında şüpheli ölüm olayı yaşandı.

ESKİ EŞİ KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Dün akşam ikametinde düşerek yaralanan Rusya uyruklu Oleg Semichev, hastanedeki tedavisinin ardından evine döndü. Sabah saatlerinde eski eşi, Oleg Semichev'i hastaneye götürmek için ikametine gelince korkunç manzarayla karşılaştı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Odaya giren eşi Semichev'i yerde yatar vaziyette bularak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Oleg Semichev'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ RAPORU SÖYLEYECEK

Savcılık, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Oleg Semichev'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.