Antalya\'da Rüşvet Operasyonu: SGK Müdürü Tutuklandı

Antalya'da Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü'nün de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında, dosyaya giren itirafçı beyanları, HTS kayıtları, banka hareketleri ve para transferlerine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, SGK İl Müdürü M.T.'nin kurduğu iddia edilen "borç silme karşılığı rüşvet" ağına ilişkin dosya, peş peşe yapılan operasyonlarla deşifre oldu. Rüşvet, şantaj ve aracılık suçlamalarının yer aldığı soruşturmada İl Müdürü Tanrıöver ile beraberindeki şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosyada itirafçı beyanları, HTS kayıtları, banka dekontları ve yüksek tutarlı para hareketleri yer aldı.

1 milyon TL rüşvet istendi iddiası

Soruşturmanın önemli bölümlerinden birini eski Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin şikayeti oluşturdu. Boztepe, ifadesinde SGK İl Müdürü M.T.'nin Antalyaspor'un borçlarının yapılandırılması ve "borcu yoktur" yazısı verilmesi karşılığında kendisinden 1 milyon TL rüşvet istediğini öne sürdü.

Boztepe'nin beyanına göre 800 bin TL nakit para, bir kafede M.T.'ye elden teslim edildi. Adli kaynaklar, bu beyanın şahısların baz verilerinin örtüşmesi ve tanık anlatımlarıyla desteklendiğini kaydetti. Geriye kalan 200 bin TL'nin ise M.T'nin yönlendirmesiyle şüpheli M.A.'nın hesabına aktarıldığı belirtildi.

MASAK raporlarında ise söz konusu 1 milyon TL'nin daha sonra aracı M.A. tarafından, M.T.'nin akrabası olan ve "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan avukat M.R.T.'nin hesabına gönderildiği tespit edildi.

Kafede 2 milyon TL teslim edildiği öne sürüldü

Dosyadaki bir diğer iddia ise H.P.C.A'nın ifadesinde yer aldı. H.P.C.A, şüpheli SGK İl Müdürü M.T. ve şüpheli R.B'nin, SGK'daki bir işinin çözülmesi için kendisinden 2 milyon TL'yi "bağış" adı altında istediğini iddia etti. İfadeye göre söz konusu para, Konyaaltı'ndaki bir kafede, aracı olarak kullanıldığı iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan E.B'ye teslim edildi.

Beton firmasından mobilya işletmesine 440 bin TL'lik çek

Soruşturma dosyasında, rüşvet ağı iddiasının farklı sektörlere de uzandığı bilgisi yer aldı. Bir hazır beton firmasının, M.T.'nin talimatıyla bir mobilya işletmesine 440 bin TL'lik çek kestiği belirlendi.

Firma sahibi Y.K'nin, bu çek üzerinden SGK'dan alacağı olan 90 bin TL'yi aldığını, kalan 350 bin TL'yi ise elden şüpheli R.B.'ye verdiğini söylediği öğrenildi. İkili arasındaki telefon görüşmelerine ilişkin tapelerin de dosyaya eklendiği belirtildi.

İtirafçı beyanlarında otel ve poşet detayı

Şüpheli M.A.'nın itirafçı olmasıyla soruşturmanın turizm ve otelcilik ayağına ilişkin de yeni beyanlar dosyaya girdi. M.A., ifadesinde M.T. ile bir otele gittiklerini, M.T'nin otel sahibi U. T.'nin yanından içi para dolu bir poşetle çıktığını, birkaç gün sonra ise kendisine 1 milyon TL getirerek, "Tekne alacağız, bu parayı çalıştıralım, hesabına yatıralım" dediğini öne sürdü.

Otel sahibinin ise 1 milyon TL'lik iddiayı reddettiği, ancak "otelde sorun yaşamamak için yardım bahanesiyle" M.A. aracılığıyla 60 bin TL gönderdiğini kabul ettiği öğrenildi.

Otel sahibinin para talebini reddettiği iddiası

M.A.'nın ifadesinde başka bir otele ilişkin iddialar da yer aldı. M.A., M.T.'nin talimatıyla bu otelden 500 bin TL almaya gittiğini, ancak otel sahibinin, "Ben SGK'ya bilgisayar aldım, yeterince para verdim, daha vermem" diyerek kendisini geri çevirdiğini söyledi.

Otel sahibi K.B'nin de ifadesinde bu durumu doğruladığı belirtildi.M.A. ayrıca sezon ortasında M.T.'nin aracının bagajından çıkardığı 240 bin TL'yi, "Hesabında dursun, nereye göndereceğini söyleyeceğim" diyerek kendisine verdiğini beyan etti.

SGK İl Müdürü cezaevine gönderildi

Soruşturma kapsamında 19 Mayıs 2026 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. Gözaltına alınan SGK İl Müdürü M.T., aracı M.A. ve R.B., 22 Mayıs 2026 tarihinde Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukat M.R.T. hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, firari şüpheli E.B'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma genişleyebilir

Adli kaynaklar, ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemenin sürdüğünü, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerinin hazırlayacağı detaylı rapor doğrultusunda soruşturmanın önümüzdeki günlerde genişleyebileceğini ifade etti. - ANTALYA