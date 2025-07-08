Antalya'da Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonları - Son Dakika
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Antalya'da Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonları

Antalya\'da Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonları
08.07.2025 16:03
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Antalya'da rüşvet ve kaçakçılıkla ilgili operasyonlarda 6 kişi tutuklandı, birçok kaçak ürün ele geçirildi.

Antalya'da son bir haftada rüşvet ve kaçakçılıkla ilgili yürütülen operasyonlarda 6 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde son bir haftada yapılan operasyonlarda rüşvet ve kaçakçılık suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilerle ilgili işlem yapıldı.

"Rüşvet" suçuyla ilgili 2 ayrı olayda 6 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 4 kişi ise tutuklandı.

"5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçuyla ilgili 11 olayda ise toplam 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 14 kişi serbest bırakılırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda işyeri, depo ve ikametlerde yapılan aramalarda 4 bin 800 adet kaçak makaron, 2 bin 850 paket kaçak sigara, 1467 adet çeşitli kaçak emtia, 271 adet elektronik sigara, 16 adet cep telefonu ile 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Öte yandan, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Makaron, antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Rüşvet ve Kaçakçılık Operasyonları - Son Dakika

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