Antalya\'da Safari Araçlarına Denetim

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Alanya, Kemer ve Kaş ilçelerinde safari araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimde 4 araç trafikten men edildi.

Alanya'nın Demirtaş, Sapadere, Oba Değirmendere; Kemer'in Kuzdere ve Kaş'ın Saklıkent bölgelerinde Trafik Jandarması Timlerince yapılan uygulamalarda toplam 107 safari aracı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 26 aracın çeşitli eksiklikleri tespit edilerek sürücülerine cezai işlem uygulandı. Kusurlu bulunan 4 araç trafikten men edilirken, 1 aracın da ruhsat iptali işlemleri başlatıldı. - ANTALYA