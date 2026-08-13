Antalya'da Safari Araçlarına Denetim
Jandarma, Antalya'da 678 safari aracını denetleyerek eksiklikleri bulunanlara idari yaptırım uyguladı.
Antalya'da jandarma ekipleri tarafından safari araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Alanya, Manavgat ve Kemer ilçelerinde faaliyet gösteren safari araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 678 safari aracı kontrol edildi. Eksiklikleri tespit edilen araç ve sürücülerine idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: İHA
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