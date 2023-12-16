Antalya\'da sağanak yağmur sonrası istinat duvarı çöktü, evler ve seralar zarar gördü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sağanak yağmur sonrası istinat duvarının çökmesi sebebiyle 2 ev zarar gördü. Baysı deresinin taşması sonucu ise seralar zarar gördü.

Kumluca ilçesinde sabaha karşı başlayan yağmur sonrası yumuşayan toprak nedeniyle 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yükseklikteki istinat duvarı çöktü. Ailelerin evde olduğu sırada yaşanan çökme sırasında şans eseri kimse yaralanmazken, bir evin çıkma olarak tabir edilen bağımsız mutfak kısmı yıkıldı, diğer evin duvarlarında çatlak oluştu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kimsenin yaralanmadığı belirlenirken evlerde maddi hasar oluştuğu tespit edildi. Çatlak oluşan ve tedbir amaçlı boşaltılan evin bağımsız mutfak bölümü yıkılırken, evde ciddi bir hasar olmadığı belirlendi.

Kasapçayırı Mahalle Muhtarı Arif Zorba yağmurun gece saat 03 00'de başladığını ve sabah saat 10.00 sıralarında şiddetini artırdığını belirterek, "Yumuşak zemin sebebiyle istinat duvarı çöktü, 2 eve zarar verdi" dedi.

Baysı deresinde Hızırkahya Mahallesi'ndeki köprünün ayaklarında biriken atık nedeniyle meydana gelen su taşkınında seralar zarar gördü. Serası zarar gören Durkadın Karaca, dizine kadar biriken suda ürünlerini kontrol etti. Karaca, "Sera içindeki ilaç ve gübrelerim yağmur sebebiyle eridi, 3 yıldır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. 2 dönüm seram, evim, eşyalarım zarar gördü" dedi. - ANTALYA