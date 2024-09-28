Antalya'da Sanayi Yangını: 3 Araç Küle Döndü - Son Dakika
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Antalya'da Sanayi Yangını: 3 Araç Küle Döndü

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Antalya'da sanayide çıkan yangında 2 iş yeri ve 3 araç yandı, kurtarılan muhabbet kuşları tek teselli oldu.

28.09.2024 07:16
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Antalya'da sanayide çıkan yangında bitişik iş yerleri ile 3 araç küle döndü

İş yeri sahipleri gözyaşı dökerken, tek teselli kurtarılan muhabbet kuşları oldu

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde çıkan yangında sanayideki 2 iş yeri ile 3 araç küle döndü, alevlerin sıçradığı bir iş yerinde ise hasar oluştu. İş yeri sahiplerinin büyük üzüntü yaşadığı yangında tek teselli ise kurtarılan muhabbet kuşları oldu.

Yangın, saat 3.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi Yeşil Sanayi Sitesi 5024 Sokak üzerinde bitişik haldeki alüminyum, oto tamirhanesi ve boya satışı yapılan iş yerlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler bitişik haldeki diğer iş yerleri ile araçlara da sıçradı.

Muhabbet kuşları kurtarıldı

Olayı haber alan iş yeri sahipleri iş yerlerinin yandığını görünce gözyaşı döktü. Söndürme çalışmaları esnasında boya malzemeleri satan iş yerinden 4 kafesteki muhabbet kuşları kurtarıldı.

Kundaklama iddiası

Oto tamirhane sahibi Güngör Karslı, "Dükkanın yanıyor diye bir çocuk aradı, 'şaka mı yapıyorsun?' dedim. İlk önce arabanın yandığını, ardından dükkana sıçradığını söyledi. Bu arabanın yanması normal değil, çünkü motoru yok. Kanuna adalete sığındık, bunu yapan kimse cezasını çekecek. Dükkanda toplam 4 milyon liralık zararım var" dedi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, 2 iş yeri ile 3 araç küle döndü, alevlerin sıçradığı bir iş yerinde ise hasar oluştu.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Antalya\'da Sanayi Yangını: 3 Araç Küle Döndü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Sanayi Yangını: 3 Araç Küle Döndü - Son Dakika

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