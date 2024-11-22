Antalya\'da Sel: 403 Kişi Kurtarıldı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'da meydana gelen selde 403 vatandaşın mahsur kaldığı bölgelerden kurtarıldığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Antalya ilimiz için yapılan turuncu yağış uyarısı sonrasında ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ediyor. Antalya genelinde 403 vatandaşımız mahsur kaldığı bölgelerden tahliye edildi. An itibarıyla il genelinde toplam 89 ihbar alınmış olup, tüm ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Antalya ilimizde aşırı yağışlarla mücadele kapsamında 2 bin 389 personel, 692 araç, 155 iş makinesi, 6 bot, 71 motopomp ve 40 dalgıç pompa görevlendirilmiştir. Yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA