Antalya'da Servis Sürücüsünün Ölümüyle Sonuçlanan Kazada İlginç Detay - Son Dakika
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Antalya'da Servis Sürücüsünün Ölümüyle Sonuçlanan Kazada İlginç Detay

Antalya\'da Servis Sürücüsünün Ölümüyle Sonuçlanan Kazada İlginç Detay

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden servis sürücüsü Uğur Efe'nin, 3 yıl önce de turizm otobüsüyle karşı şeride geçtiği ve bir işyerine girerek durabildiği bir kazadan yaralı olarak kurtarıldığı ortaya çıktı. Kazanın yeni işindeki ilk gününde gerçekleştiği belirlendi.

03.06.2024 10:56
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Antalya'da önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden servis sürücüsü Uğur Efe'nin 3 yıl önce de turizm otobüsü ile kontrolden çıkıp yolun karşı şeridine geçtiği ve bir işyerine girerek durabildiği kazadan yaralı olarak kurtarıldığı ortaya çıktı. Uğur Efe'nin önceki gün sabah saatlerinde yine karşı şeride geçerek kullandığı servis aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği kazanın yeni işindeki ilk ününde yaşandığı belirlendi.

Antalya'da önceki gün sabah 06.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Uğur Efe'nin (48) kullandığı 07 BRG 377 plakalı servis aracı, köprülü kavşağa geldiği sırada sürücünün aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu araç yan yatmış ve kazada 8 kişi yaralanmıştı. Ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılardan araç sürücüsü Uğur Efe ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından hayatını kaybeden servis aracı sürücüsü Uğur Efe'nin 6 Eylül 2021 tarihinde Çevreyolu'nda meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında da otobüsün sürücüsü olduğu ortaya çıktı.

3 yıl önce de kazaya karışmış

2021 yılında meydana gelen trafik kazasında Gazi Bulvarı'ndan Havalimanı güzergahına seyir halinde ki 34 LFC 655 plakalı turizm otobüsünün sürücüsü olan Uğur Efe, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp karşı şeride geçmişti. Hande Aykurt yönetimindeki 07 EDV 07 plakalı otomobile çarpan otobüs yol kenarındaki işletmelere zarar verdikten sonra, oto tamirhanesine girerek durabildi. Kazada 3 işyeri ve 4 araç zarar görürken, yaranan Uğur Efe ise ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı

Öte yandan, 2021 yılındaki kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün şeridinden karşıya hızlı şekilde geçmesi, ardından otomobilin refüje çıkan otomobilin dumanların çıktığı anlar görüldü. Görüntüde ayrıca şehir içi yolcu otobüsünün, kaza yapan otobüsten saniyeler önce önünden geçtiği anlar yer almıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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