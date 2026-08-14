Yanan araca bahçe hortumu ve yangın tüpü ile müdahale ettiler

Antalya'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobile ilk müdahale polis ekipleri ile vatandaşlar tarafından bahçe hortumu ve yangın söndürme tüpleri ile yapıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehlet Mahallesi Meltem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Adem D.'nin kullandığı 07 KM 151 plakalı Kia marka otomobilin, motor kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü Adem D., zaman kaybetmeden aracı yol kenarına çekti. Araçtan inen otomobil sürücüsü kaputu açmak istese de başarılı olamadı. Bu sırada yoldan geçerken yangını fark eden resmi ve sicil polis ekipleri, yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Polis ekiplerinin yardımına çevredeki vatandaşlar da koştu.

Su hortumu ve tüp ile müdahale ettiler

Yol kenarında bulunan bir site içerisinden vatandaşlar bahçe hortumu ile su tutarak yangını söndürmeye çalıştı. Aracın LPG'li olması nedeniyle trafik ekipleri tarafından yol araç trafiğine kapatıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edilirken, kısa sürede adrese gelen ekipler yangına müdahale etti. Polis, itfaiye ve vatandaşların müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.