Antalya'da Sıcak Havada Çocuklar Süs Havuzlarında Serinledi

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Antalya'da sıcak havadan bunalan çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarında serinledi.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı, zaman zaman ise 45 dereceye kadar çıktığı Antalya'da çocuklar, serinlemek için süs havuzlarına girdi. Öğle saatlerinde Muratpaşa Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde bulunan parka gelen çocuklar, kıyafetlerini çıkararak süs havuzuna girdi. Elektrik akımı tehlikesinin bulunduğu havuzda çocuklar, suyla eğlenmeye ve serinlemeye devam etti. Zaman zaman süs havuzunun fıskiyelerinin olduğu noktaya gidip oynayan çocuklar, zaman zaman da süs havuzunun kenarına çıkarak havuzun içine balıklama atladı. - ANTALYA