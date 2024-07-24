Antalya'da Silah Kaçakçılığı Yapan Şüpheli Yakalandı

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Antalya'da silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Üzerinde ve özel eşyalarında yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca il şarjörler ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat ve Alanya ilçe Jandarma Komutanlıkları KOM Timleri ile asayiş ekipleri, M.A isimli şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda M.A. jandarma ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin üstünde ve özel eşyalarında yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ile 5 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA