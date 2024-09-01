Silahlı saldırıda işletmenin içinde yaşanan anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Silahlı saldırıda işletmenin içinde yaşanan anlar güvenlik kamerasında

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Antalya'da bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda işletmede yaşanan anlar güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Saldırı sırasında çalışanlar müşterileri korumak için büyük çaba harcadı. Yaralanan saldırgan ise darp edilip polise teslim edildi.

01.09.2024 15:01
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Silahlı saldırıda işletmenin içinde yaşanan anlar güvenlik kamerasında

İşyeri çalışanları olay sırasında müşterileri korumak için büyük çaba harcadı

Kurşunu biten saldırgan darp edilip polise teslim edildi

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz günlerde bir kuyumcuya düzenlenen ve 1 kişinin yaralandığı,saldırganların işletme sahipleri tarafından darp edilip polise teslim edildiği silahlı saldırı sırasında işletmede yaşanan anlarının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

28 Ağustos tarihinde Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda silah sesini duyarak dışarı çıkan H.Ç. kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı. H.Ç. yaralı olmasına rağmen kurşunu biten saldırganı durdurmayı başarmıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırıyı düzenleyen M.Ç. ve T.Ç. kuyumcuda bulunan diğer çalışanlar tarafından darp edilmiş, ardından bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Panik anları güvenlik kamerasında

Saldırıya ilişkin işletmenin iç güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kuyumcu içesinde çok sayıda müşteri bulunduğu görülürken çalışanların içerde bulunan müşterileri ve diğer çalışanları uyarmasının ardından yaşanan koşuşturmaca saniye saniye görüntülendi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise saldırıda yaralanan H.Ç.'nin saldırganı etkisiz hale getirdiği ve darp edildiği edildiği anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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