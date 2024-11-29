Antalya'da Silahlı Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Silahlı Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Silahlı Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da kıraathanede alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi vurularak öldü.

29.11.2024 16:02
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Antalya'da kuzeninin daha önceden çalıştığı işletmeden alacağı olduğu iddiasıyla kıraathaneye giden kişi, çıkan tartışmanın büyüyerek tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan olayın şüphelileri F.D. ve A.D. sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2447 Sokak üzerinde yer alan bir kıraathanede meydana gelen olayda, iddiaya göre Uğur Akyol (37), kuzeninin daha önce çalıştığı kıraathanedeki sigorta işlemleri ve kalan parasını alması için iş yeri sahibiyle telefonda görüştü. Telefon görüşmesinin ardından işletmeye gelen Akyol, iş yeri sahibi A.D. ve yeğeni F. D. (33) ile tartışmaya başladı.

Tartışma kanlı bitti

Kıraathane dışına kadar taşan tartışmanın büyümesi üzerine F.D. yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri vücuduna isabet eden mermilerden dolayı ağır yaralanan Akyol'u ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Akyol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Haraç istedi"

Suç aletini olay yerine yakın bir sokakta atan F.D., önce taksi ile ardından yaya olarak kaçmaya çalışırken motorize yunus ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan F.D. ve işletme sahibi A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden çıkartılarak Antalya Adliyesine sevk edildi. Sağlık kontrolü çıkışında gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusunu F.D., "Bir şey söylemeyeceğim, haraç istedi" şeklinde yanıtladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Silahlı Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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