Antalya'da Sokakta Ölü Bulunan Adam

27.09.2025 18:12
Muratpaşa'da kimliği belirsiz bir erkek, sokakta şırıngayla ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı.

Antalya'da Muratpaşa ilçesinde üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarında erkek bir kişi, sokak ortasında yanında şırıngayla ölü bulundu.

YANINDA ŞIRINGAYLA ÖLÜ BULUNDU

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30-35 yaşlarında erkek bir kişi hareketsiz şekilde yerde yatarken fark edildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yanında şırıngayla, sokak ortasında ölü bulundu

Şahsın cansız bedeninin yanında şırınga bulunurken, cenaze ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

