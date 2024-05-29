Antalya\'da Son Bir Haftada 579 Kişi Yakalandı

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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda 579 kişi yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçunda aranan 162 kişi, Yağma suçuna karışan 15 kişi, cinsel suçlar nedeniyle haklarında arama kararı bulunan 6 kişi, cinayet suçuyla aranan 3 kişi ve diğer suçlardan aranan 393 kişi olmak üzere toplam 579 kişi yakalandı. 180'i kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 579 kişi adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA