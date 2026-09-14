Antalya'da sosyal medya operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, 2 kişi aranıyor - Son Dakika
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Antalya'da sosyal medya operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, 2 kişi aranıyor

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Antalya'da sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda M.T. ile E.Ş.K. yakalandı. Kent merkezi, Alanya ve Kumluca'daki adreslerde dijital materyallere el konulurken Y.A. ile B.Y. henüz yakalanamadı.

Antalya'da sosyal medya platformlarında suç ve suçluyu öven, örgüt propagandası yapan, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 2 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda sosyal medya üzerinden suç örgütü propagandası yaptığı iddia edilen M.T., E.Ş.K. Y.A. ve B.Y. adlı 4 şüpheliye ait kent merkezindeki iki adres ile Alanya ve Kumluca ilçelerindeki birer adreste eş zamanlı arama yapıldı. Operasyonda M.T. ile E.Ş.K. yakalanırken, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi. Y.A. ile B.Y. ise henüz yakalanamadı.

Şüphelilerden M.T.'nin kasten yaralama ve mala zarar verme, Y.A.'nın tehdit, B.Y.'nin ise kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu, E.Ş.K.'nin suç kaydının olmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Kumluca, Alanya, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da sosyal medya operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, 2 kişi aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da sosyal medya operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, 2 kişi aranıyor - Son Dakika
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