Antalya'da Suç Örgütüne Büyük Operasyon - Son Dakika
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Antalya'da Suç Örgütüne Büyük Operasyon

14.06.2026 18:50
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Antalya'da düzenlenen operasyonda 63 zanlı gözaltına alındı, 200 milyon TL mal varlığına el konuldu.

Antalya'da silahlı suç örgütüne yönelik 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 63 zanlı gözaltına alındı. Suçtan kaynaklandığı tespit edilen, şüphelilere ait araç ve gayrimenkul olmak üzere yaklaşık 200 milyon TL tutarında mal varlığına ve banka hesaplarına el konuldu.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç gruplarının ve faaliyetlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda kamuoyunda "Altunlar" olarak bilinen suç örgütünün tüm üyelerinin deşifre edilerek örgütün gerçekleştirdiği yasadışı eylemlerinin tespiti amacıyla 18 Şubat 2025 tarihinde başlatılan projeli çalışmada önceki gün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

16 ay süren teknik ve fiziki takip

Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu KOM ekipleri şüphelilerin, silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üyesi olmak, örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapmak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit, nitelikli yağma, örgütün faaliyeti çerçevesinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs, silahla kasten yaralama, tefecilik yapmak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, vergi usul kanununa muhalefet, banka kartları ve kredi kartları kanununa muhalefet, mala zarar verme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve 6136 SKM suçlarını işlediklerini tespit etti.

200 milyon TL'lik malvarlığına el konuldu

Yapılan tespitlerin ardından KOM ekipleri önceki gün saban saatlerinde örgüt faaliyetleri kapsamında suça karıştıkları tespit edilen toplam 91 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. 91 şüpheliden 22'sinin farklı suçlardan tutuklu olduğu belirlenirken, 69 şüpheli şahsın suç delilleri ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak, önceki gün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şahıs yurtdışında olduğu tespit edildi. 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 7 adet tabanca, 1 adet tüfek, bir miktar fişek ele geçirildi. Ayrıca; suçtan kaynaklandığı tespit edilen, şüphelilere ait araç ve gayrimenkul olmak üzere yaklaşık 200 Milyon TL tutarında mal varlığına ve banka hesaplarına el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Suç Örgütüne Büyük Operasyon - Son Dakika

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