Antalya'da Takıntılı Aşk Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Takıntılı Aşk Cinayeti

Antalya\'da Takıntılı Aşk Cinayeti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez'de bir kadın, takıntılı şahıs tarafından vurularak öldürüldü. Şüpheli intihar etti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde genç bir kadın, kendisine takıntılı olduğu öne sürülen şahıs tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli olayın ardından silahla kendini vurarak intihar ederken, olay sırasında evde bulunan bir kişi kaçarak kurtuldu.

Olay, Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1415. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Azize Tekin (21) arkadaşı J.Y. ile birlikte evine geldi. Kısa süre sonra Tekin'e takıntılı olduğu öne sürülen Berat B. (31) da eve geldi. Çıkan tartışma üzerine genç kadının yanında bulunan J.Y. evden uzaklaşırken, Berat B. yanındaki silahla önce Aziz Tekin'e 2 el ateş etti, ardından kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Azize Tekin ile Berat B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Kavga sesleriyle uyandık"

Olayın yaşandığı apartmanda oturan Selim Sarıbulak, gece saat 01.30 sıralarında kavga sesleriyle uyandıklarını belirterek, "Balkona çıktığımızda genç kadın eşyaları camdan aşağı atıyordu. Bir süre sonra panjurlar kapatıldı. Ardından içeride bulunan erkeklerden biri evden çıkarak kaçtı. Tam otomobiline bineceği sırada peş peşe silah sesleri duyduk. İlk el ateşten sonra ikinci el ateşte genç kadının vurulduğunu düşündük. Üçüncü silah sesinin ardından şüphelinin kendisini vurduğu anlaşıldı. İhbar üzerine polis ekipleri geldi. Savcılık talimatı beklenirken kapı açılmadığı için ekipler bir süre eve giremedi. Şahısları apartmanın giriş çıkışlarında görüyorduk ancak tanımıyorduk" dedi.

"Sabah haberi alınca büyük şok yaşadım"

Bina sorumlusu Hakim Hacer ise, genç kadının kısa süre önce binaya taşındığını belirterek, "Kendisiyle bir kez karşılaştım. Bana yeni taşındığını söylemişti. Gece saatlerinde Cinayet Büro Amirliği'nden arandım. Beş numaralı dairede kimin oturduğunu sordular. Ardından daire sahibinin iletişim bilgilerini istediler, ben de paylaştım. Sabah daire sahibi beni arayarak olayla ilgili bilgi verdi. Duyduklarıma göre önce genç kadın vurulmuş, ardından şüpheli yaşamına son vermiş. Haberi alınca büyük şok yaşadım" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adli Tıp, 3. Sayfa, Antalya, Cinayet, Kepez, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Takıntılı Aşk Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

15:35
Hürmüz Boğazı’nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
15:05
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
15:03
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
14:35
Funda Arar’dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
13:50
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 16:16:21. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Takıntılı Aşk Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.