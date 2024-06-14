Antalya\'da Tarladan Dönen Emekli Öğretmen Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tarlasından döndüğü sırada kullandığı traktörden düşüp altında kalan emekli öğretmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Akyar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Tarlasında çalıştıktan sonra dönüş yoluna geçen emekli öğretmen Ahmet Sarı, bilinmeyen bir nedenden ötürü kullandığı traktörden düşerek aracın altında kaldı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktör altından çıkartılan Sarı'nın yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA