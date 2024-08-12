Antalya'da tek katlı evde çıkan yangında genç kahramanlık gösterdi - Son Dakika
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Antalya'da tek katlı evde çıkan yangında genç kahramanlık gösterdi

Antalya\'da tek katlı evde çıkan yangında genç kahramanlık gösterdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında, evin 1 odası kullanılamaz hale geldi. Evde tek başına uyuduğu sırada yangına yakalanan 16 yaşındaki genç, alevleri söndürmek istese de başarılı olamadı. Genç adam o anları gözleri dolarak anlattı.

12.08.2024 12:29
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Antalya'nın Aksu ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında, evin 1 odası kullanılamaz hale geldi. Evde tek başına uyuduğu sırada yangına yakalanan 16 yaşındaki genç, alevleri söndürmek istese de başarılı olamadı. Genç adam o anları gözleri dolarak anlattı.

Yangın saat 08.00 civarında Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Emek Sokak bulunan tek katlı evin oturma odasında meydana geldi. Yangın esnasında evde tek başına uyuyan 16 yaşındaki Selim Afşin, alevleri görünce kendi müdahale etmek istedi ancak söndüremedi. Gencin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer odalara sıçramadan söndürdü.

Yangın sırasında evde uyuduğunu belirten 16 yaşındaki Selim Afşin, o anları gözleri dolarak şu şekilde anlattı: "İçerde uyuyordum. Klimanın kablosundan ateş çıktığını gördüm. Yattığım koltuk yanmaya başladı. Eşyalar yanmaya başladı. Kablodan çıktı yangın. Kablolar üzerime düştü. Söndürmeye çalıştım ve itfaiyeye haber verdim. 6 kişilik bir aileyiz. Evde yalnızdım" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da tek katlı evde çıkan yangında genç kahramanlık gösterdi - Son Dakika

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