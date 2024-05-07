Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna ikinci itiraz da reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna ikinci itiraz da reddedildi

Geniş Video İzle

Antalya'da teleferik kazası sebebiyle tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün avukatları tarafından tutukluğuna ilişkin bugün yapılan ikinci itiraz da mahkeme tarafından reddedildi. Kocagöz, teleferik kazasında hayatını kaybeden 1 kişi ve yaralanan 17 kişiyle birlikte 4 şüpheliyle tutuklu bulunuyor.

07.05.2024 18:26  Güncelleme: 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da teleferik kazası sebebiyle tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'un avukatları tarafından tutukluğuna ilişkin bugün yapılan ikinci itiraz da reddedildi.

Antalya'da 12 Nisan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı teleferik kazası nedeniyle 4 şüpheli ile birlikte tutuklu bulunan eski ANET Genel Müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için hazırlanan iddianamenin ardından bugün tutukluğuna ilişkin yapılan ikinci itiraz da reddedildi. Teleferik kazasının ardından Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 12 şüpheli hakkında 27 yıla kadar hapis talebiyle 39 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamenin ardından harekete geçen Mesut Kocagöz'ün avukatlarının bugün yaptığı itiraz, saat 15.00 sıralarında görüşülmeye başlandı. Yaklaşık 2 saat suren görüşmenin ardından Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kocagöz'ün avukatlarının tutukluluğa yaptığı ikinci itiraz da mahkeme tarafından reddedildi. - ANTALYA

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz\'ün tutukluluğuna ikinci itiraz da reddedildi
Kaynak: İHA

Mesut Kocagöz, Antalya, Kepez, Yargı, Cezaevi, Kaza, Belediye, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna ikinci itiraz da reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:30 Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı Anlaştığı müteahhitten daireleri alamayınca binayı yakmaya çalıştı
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
17:46 Kalbine stent takılan Nebahat Çehre’nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
17:29 Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238’e çıktı Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölü sayısı 238'e çıktı
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 18:58:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna ikinci itiraz da reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement