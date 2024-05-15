Antalya'da Telegram ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Telegram ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti operasyonu

Antalya\'da Telegram ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Telegram ve sosyal medya kanalları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik 25 adrese 450 personelle operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda birçok şüpheli gözaltına alındı.

15.05.2024 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Telegram ve sosyal medya uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik 25 adrese 450 personelle operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cep telefonu mesajlaşma uygulaması Telegram ve sosyal medya kanalları üzerinden uyuşturucu satışı ve ticareti yapıldığını tespit eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adreslere şafak baskını düzenledi.

25 adrese 450 personelle baskın

2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Alanya ve Manavgat merkezli olmak üzere Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı'nda belirlenen 25 adrese 450 personelin katılımı ile operasyon yapıldı. Özel harekat polisleri ve helikopter desteği ile Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2475 Sokak üzerinde bulunan bir apartmana düzenlenen baskında narkotik köpeği Maya tarafından arama yapıldı. M.S.O. ve P.O. isimli kardeşler düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şahısların emniyete götürülüşü sırasında anneler, "Anneciğim bay bay" diyerek arkalarından el salladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Sosyal Medya, Operasyon, Telegram, Güvenlik, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Telegram ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ayhan Bora Kaplan’ı sordular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayhan Bora Kaplan'ı sordular
13:39 Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasında salonu ayağa kaldıran sözler
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
13:54 Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım, canlı yayında ağlamamak için kendini zor tuttu
13:42 Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural’ın son hali Eski günlerine döndüğü söylenen Arda Kural'ın son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 15:24:24. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Telegram ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement