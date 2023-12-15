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Antalya'da temizlikçi ev sahibinin ziynet eşyalarını çaldı - Son Dakika
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Antalya'da temizlikçi ev sahibinin ziynet eşyalarını çaldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde temizlik için gittiği evde ev sahibine ait ziynet eşyalarını çalan kişi tutuklandı. Ev sahibine ait altın, pırlanta, kolye, yüzük, küpe ve bileklik gibi ziynet eşyaları çalan E.A., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Antalya\'da temizlikçi ev sahibinin ziynet eşyalarını çaldı
15.12.2023 - 13:50,  Güncelleme: 14:02
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde temizlik için geldiği evde ev sahibine ait ziynet eşyalarını çalan kişi tutuklandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Ev sahibine ait altın, pırlanta, kolye, yüzük, küpe ve bileklik gibi ziynet eşyalarını eve temizlik için gelen E.A.'nın çaldığı belirlendi. E.A'nın evinde yapılan aramada hırsızlık olayına konu olan müştekinin ziynet eşyaları ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan E.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Muratpaşa, Çağlayan, Antalya, Güvenlik, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da temizlikçi ev sahibinin ziynet eşyalarını çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da temizlikçi ev sahibinin ziynet eşyalarını çaldı - Son Dakika
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