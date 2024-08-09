Antalya'da Ticari Gemide Kalp Krizi Geçiren Çalışan Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Ticari Gemide Kalp Krizi Geçiren Çalışan Hastaneye Sevk Edildi

Antalya\'da Ticari Gemide Kalp Krizi Geçiren Çalışan Hastaneye Sevk Edildi

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarındaki ticari gemide çalışan bir kişi kalp krizi geçirdi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından gemiden alınan çalışan, hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan kişinin tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği belirtildi.

09.08.2024 18:22
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Antalya'nın Demre ilçesi açıklarındaki ticari gemide kalp krizi geçiren çalışan, sahil güvenlik ekiplerince gemiden alınarak hastaneye sevk edildi. 61 yaşındaki şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Demre ilçesine bağlı Kekova Adası önlerinde ticari bir gemide çalışan Ahmet Yılmaz'ın (61) kalp krizi geçirdiği ihbarını alan Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, bota sağlık personelini de alarak gemiye intikal etti. Sağlık durumu iyi ve bilinci açık bir şekilde gemiden alınan Yılmaz, Çayağzı Limanı'nda hazır bekleyen ambulanstaki ekiplere teslim edildi. Demre Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Ticari Gemide Kalp Krizi Geçiren Çalışan Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

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