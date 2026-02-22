Antalya'da Tır Devrildi, Sürücü Yara Almadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Tır Devrildi, Sürücü Yara Almadı

Antalya\'da Tır Devrildi, Sürücü Yara Almadı
22.02.2026 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Akseki ilçesinde peyzaj malzemesi yüklü tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Akseki ilçesinde peyzaj malzemesi yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 68 KE 646 plakalı peyzaj malzemesi yüklü tır, Akseki–Manavgat kara yolunda virajı alamayarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Devrilen tır nedeniyle kara yolunun bir şeridi ulaşıma kapanırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Karayolları ekiplerinin yola saçılan malzemeleri temizlemesinin ardından tır vinç yardımıyla kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanasıyla birlikte trafik akışı yeniden çift yönlü olarak açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Olaylar, Akseki, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Tır Devrildi, Sürücü Yara Almadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:28:14. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Tır Devrildi, Sürücü Yara Almadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.