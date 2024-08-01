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Antalya'da Tıra düzenlenen baskında 3 tutuklama

ANTALYA - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Yürütülen çalışmalarda; farklı şehirlerden temin edilen uyuşturucu maddelerin şehirlerarası taşımacılık yapan tır ve çekicilerle Antalya'ya getirildiği ve torbacı şahıslar aracılığı ile piyasaya sürüleceği bilgisi elde edildi.

Şüpheli şahısların kullandıkları tırın ve çekicinin takibe alındığı operasyonda yapılan aramada; 5 kilo 330 gram skunk/esrar maddesi, 120 gram kokain maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" "suçundan yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.