Antalya'da Trafik Denetimleri: 2 Milyon TL Ceza Kesildi - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Denetimleri: 2 Milyon TL Ceza Kesildi

Antalya\'da Trafik Denetimleri: 2 Milyon TL Ceza Kesildi

Antalya'da jandarma, 32 bin araç ve sürücüye ceza keserek trafik güvenliğini sağladı.

29.11.2024 16:06
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, 32 binin üzerinde araç ve sürücüyü kontrol ederek kurallara uymayanlara toplam 2 milyon 162 bin TL ceza kesti.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kazalardaki ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla özel trafik denetimleri gerçekleştirdi. Planlı denetimlerde binlerce araç ve sürücü kontrol edildi.

32 bin 410 Araç ve Sürücü Kontrol Edildi

Denetimlerde 32 bin 410 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymayan sürücülere ciddi yaptırımlar uygulandı. Çalışmalar sonucunda; emniyet kemeri takmayan 141 kişiye, kask ve koruyucu başlık kullanmayan 319 motosiklet sürücüsüne, standart dışı ışık donanımı ve sis farı kullanan 142 sürücüye ve 55 sürücüye ise alkol ya da uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı belirlenen 55 sürücüye para cezası verilirken, 42 sürücü belgesine el konuldu. Kurallara uymayan 157 araç da trafikten men edildi.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 2 milyon 162 bin 438 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Denetimleri: 2 Milyon TL Ceza Kesildi - Son Dakika

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