Antalya'da Trafik Denetimleri: 7 Bin 746 Ceza - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Denetimleri: 7 Bin 746 Ceza

Antalya\'da Trafik Denetimleri: 7 Bin 746 Ceza

Antalya'da son 15 günde yapılan denetimlerde 7 bin 746 araca ceza kesildi, eğitim verildi.

12.11.2024 12:38
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Antalya'da son 15 günde yapılan denetimlerde 7 bin 746 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulanırken, hava araçlarıyla yapılan denetimlerde ise 291 araç sürücüsüne trafik idari para cezası kesildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik düzeni ve güvenliğinin devamının sağlanması amacıyla son 2 hafta içerisinde yapılan denetimlerde 7 bin 746 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Sürücülerde "Algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından helikopter ve drone destekli yapılan 2 haftalık denetimlerde; 14 bin 331 yük taşıyan araç, 2 bin 984 yolcu taşımacılığı yapan araç denetlendi. Ayrıca hız denetiminde 4 bin 16 araç, alkol denetiminde 5 bin 893, motosiklet denetimlerinde ise bin 366 araç denetlendi. Ekipler tarafından emniyet kemeri denetiminde ise 12 bin 981 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 43 bin 403 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler kapsamında toplam 7 bin 746 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca hava araçlarıyla yapılan denetimlerde ise, 291 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Uygulama noktalarında gerçekleştirilen Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı eğitimlerinde ise 229 araç sürücüsü, 846 yolcu olmak üzere toplam bin 75 kişiye eğitim verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Denetimleri: 7 Bin 746 Ceza - Son Dakika

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