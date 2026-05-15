Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

15.05.2026 13:47
Gazipaşa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde seyir halinde olan A.C.U. yönetimindeki 06 EKU 822 plakalı otomobil ile M.B. idaresindeki 33 ANP 850 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.B. ile otomobil sürücüsü A.C.U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

