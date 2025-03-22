Antalya'da Trafik Kazası: 22 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Trafik Kazası: 22 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti

Özel halk otobüsü ile aracın çarpıştığı kazada, 22 yaşındaki Ceren K. hayatını kaybetti.

22.03.2025 01:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 22 yaşındaki genç kız, yolcu konumunda bulunduğu araçtan yola fırlayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası genç kızın yol saçılan eşyaları arasındaki nazar boncuklu anahtarlık ise yürekleri burktu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. C. yönetimindeki 07 AU 0079 plakalı özel halk otobüsü ile Ahmet Ü'nün kullandığı 07 AIT 631 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Ceren K'nin (22) yola savrularak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ceren K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan genç kızın yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Kıbrıs'taki bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenilen genç kızdan geriye ise yola saçılan eşyaları kaldı. Eşyalar arasında ise nazar boncuklu anahtarlık ise yürekleri burktu. Genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, antalya, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: 22 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey

13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:55 İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı İmamoğlu eylemleri sonrası 9 ilde 343 kişi yakalandı
11:52 Ne konut ne de sağlık turizmi İşte Rusların Türkiye’de peşinde oldukları şey Ne konut ne de sağlık turizmi! İşte Rusların Türkiye'de peşinde oldukları şey
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
09:56 İmamoğlu’nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı İmamoğlu'nun terör soruşturmasında ifadesi alınmaya başlandı
16:47 Bunu yapabilen tek futbolcu Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti
16:45 CHP, 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidiyor CHP, 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gidiyor
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokakları karıştıranlara göz yummayacağız, CHP Genel Başkanı'nın çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
16:11 Meclis’te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti Meclis'te kıyamet koparken batak oynayan vekilin rahatlığı pes dedirtti
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ın bayram olarak ilan edilmesini teklif ediyorum
16:09 İlk 10’da 2 Türk var Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular İlk 10'da 2 Türk var! Dünyanın en iyi genç futbolcularını duyurdular
16:02 Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis’in son hali ortaya çıktı Uzun süredir demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in son hali ortaya çıktı
15:56 Bahçeli’den Özgür Özel’e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur Bahçeli'den Özgür Özel'e sert uyarı: Yargıya saygı duy, partinde otur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 14:14:47. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Trafik Kazası: 22 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement