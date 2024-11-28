Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Manavgat'ta otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerinde müdahale yapıldı.

28.11.2024 11:41
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Otomobil kamyonete çarptı: 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sağ şeritte seyir halindeyken aniden sol taraftaki kavşağa dönmeye kalkan kapalı kasa kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza: Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Özgür Doğan'ın kullandığı 07 AZY 990 plakalı otomobil Aksaz ışıklı kavşağına geldiğinde aynı istikamette sağ şeritte giderken Aksaz kavşağına geldiğinde aniden sol tarafa kavşağa dönmeye kalkan Mustafa Çiftçi'nin kullandığı 66 HD 341 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Çapmanın şiddetiyle refüje çıkan kamyonet trafik lambasına çarparak durabildiği kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Ali Çiftçi ve İbrahim Doğan yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin kaza ile ilgili işlemlerinin tamamlamasının ardından kamyonet sürücüsü Mustafa Çiftçi kendisini iyi hissetmediğini belirtince olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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