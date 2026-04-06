Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Akseki\'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
06.04.2026 18:09  Güncelleme: 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Akseki-Manavgat kara yolu Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akseki istikametinden Manavgat yönüne seyir eden Adem Y. (67) idaresindeki 34 EJB 153 plakalı otomobil, Murtiçi yerleşim merkezine geldiği sırada tali yoldan Manavgat istikametine çıkış yapan Yasemin C. (25) yönetimindeki 07 L 1216 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Yasemin C. ile araçta bulunan Elisa C. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Neşe Y. (64) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi, sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Kazada aracın içerisinde sıkışan Yasemin C., olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Akseki Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Antalya, Trafik, Akseki, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:24:32. #7.12#
SON DAKİKA: Akseki'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.