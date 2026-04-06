Akseki\'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Akseki-Manavgat kara yolu Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akseki istikametinden Manavgat yönüne seyir eden Adem Y. (67) idaresindeki 34 EJB 153 plakalı otomobil, Murtiçi yerleşim merkezine geldiği sırada tali yoldan Manavgat istikametine çıkış yapan Yasemin C. (25) yönetimindeki 07 L 1216 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Yasemin C. ile araçta bulunan Elisa C. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Neşe Y. (64) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi, sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Kazada aracın içerisinde sıkışan Yasemin C., olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Akseki Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA