Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
23.04.2026 10:08
Muratpaşa'da bir alt geçitte meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde alt geçitte meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 58 ADV 317 plakalı aracın sürücüsü Fatih T., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce duvara, ardından bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Fatih T. ile araçta bulunan ve isimleri alınamayan 2 yolcu yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle alt geçitte kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Muratpaşa, 3. Sayfa, Güvenlik, İnceleme, Antalya, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

