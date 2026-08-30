Antalya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Antalya\'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Muratpaşa'da virajı alamayan otomobil takla attı, sürücü yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde virajı alamayan otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada araç sürücü yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Muratpaşa ilçesinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bulvar üzerinde seyir halindeki 07 AYC 611 plakalı Maria S. idaresindeki araç, virajı alamayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüje çarpan araç, ardından takla atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü Maria S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika

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