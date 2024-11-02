Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya\'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Manavgat'ta motosiklet, hafif ticari araca çarptı; sürücü kırmızı ışık ihlali nedeniyle ceza aldı.

02.11.2024 10:13
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kırmızı ışık ihlali yaptığı ve sürücü belgesinin olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.

Kaza, Demokrasi Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aycan K.'nin kullandığı 07 AVU 396 plakalı motosiklet, Ufuk Yücel'in kullandığı 07 BNS 037 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yerde acı içerisinde kıvranan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uygulanırken, sigortası olmadığı belirlenen motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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